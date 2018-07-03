《魚缸博客》魚缸跌極唔停，中電、置富可作防守股首選

《魚缸博客》魚缸上個禮拜經歷一輪大插後，上周五（２９日）終於番生起嚟，跳彈床彈超

起差不多４６０點，但缸友放完三日假返嚟之後始知惡夢原來仲未完結，禮拜五個一吓反彈，原

來只係「死貓彈」。

其實，缸友除咗一路擔心中美貿易戰嘅發展外，美金今年以嚟強勢彈起都搞到新興「孖屐」

風聲鶴淚，人仔今日（３日）仲要穿埋６﹒７關，創差唔多一年新低，即使唔少內銀股今個禮拜

除淨，但缸友驚賺息唔成蝕差價，寧願掟貨走為上著。

喺唔少重磅股股價都朝不保夕下，除咗暫時沽貨唔玩外，就只好將資金泊係一Ｄ防守性較高

嘅魚毛身上，而房託基金同公用股就係比較好嘅選擇。雖然大跌市下，高息股都要難逃一跌，但

相對其他股份，中電（００００２）同置富（００７７８）跌幅算相當輕微，中電上個月仲要逆

市升咗超過３巴仙，置富只係跣低近３巴仙。

大摩上個禮拜就有報告話，建議缸友揀返一Ｄ防守性較勁嘅魚毛，而中電就其中之一，事關

收入以港紙計價，唔受人仔大跌影響，加上外債少，美金強勢對佢影響唔大。

事實上，置富除咗防守力勁之外，香江零售環境持續有好轉，而置富旗下有１７個商場，所

有街坊入面應最為受惠零售市道復甦。再者，置富持續翻新旗下商場，租金上升幅度值得睇高，

未來派息亦都有望進一步提高，可作為高息股入面嘅首選。置富今年預測股息率約５﹒６厘，高

過唔少本地薑街坊，缸友可以考慮喺９﹒１銀附近買入，中長線看今年高位９﹒６１８銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

