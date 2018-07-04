《傳聞》小米（０１８１０）一手中籤率１００％

《傳聞》本港首隻「同股不同權」的新股小米（０１８１０）將於下周一（９日）掛牌，市

場消息指，一手中籤率１００％，即人人有份，逾２﹒５萬人申請一手；至於獲分派２手有１﹒

５萬人，認購９手穩獲２手。

而Ｂ組的大戶方面，最大一張飛為認購１０００萬股，獲分９７﹒２萬股。

此前已傳小米以１７元下限定價。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

