《傳聞》本港首隻「同股不同權」的新股小米（０１８１０）將於下周一（９日）掛牌，市
場消息指，一手中籤率１００％，即人人有份，逾２﹒５萬人申請一手；至於獲分派２手有１﹒
５萬人，認購９手穩獲２手。
而Ｂ組的大戶方面，最大一張飛為認購１０００萬股，獲分９７﹒２萬股。
此前已傳小米以１７元下限定價。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/07/2018 09:01
《傳聞》小米（０１８１０）一手中籤率１００％
《傳聞》本港首隻「同股不同權」的新股小米（０１８１０）將於下周一（９日）掛牌，市
場消息指，一手中籤率１００％，即人人有份，逾２﹒５萬人申請一手；至於獲分派２手有１﹒
５萬人，認購９手穩獲２手。
而Ｂ組的大戶方面，最大一張飛為認購１０００萬股，獲分９７﹒２萬股。
此前已傳小米以１７元下限定價。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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