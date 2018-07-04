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即市新聞

04/07/2018 15:02

《傳聞》香港網貸平台ＷｅＬａｂ上市，集資最多５億美元

　　《傳聞》香港網貸平台ＷｅＬａｂ申請在港主板上市，已上載初步招股文件，據市場消息人
士指出，集團計劃集資高達５億美元，摩通及大摩聯席保薦人。ＷｅＬａｂ目前在香港及內地分
別以「ＷｅＬｅｎｄ」及「我來貸」品牌營運貸款業務。
　　據悉，Ｔｏｍ集團（０２３８３）、阿里巴巴創業者基金、世界銀行旗下的國際金融公司、
瑞信集團及馬來西亞的國家主權財富基金國庫控股（Ｋｈａｚａｎａｈ　Ｎａｓｉｏｎａｌ）均
是股東之一。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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