《魚缸博客》兩電電費不減反加，中電（２）港燈（２６３８）值博

《魚缸博客》魚缸呢兩日反彈力道都不足，經過噚日（３日）下挫４０９點後，今朝魚缸最

多升返９６點後就無力，之後因為祖國磚頭佬同埋重磅藍戰捱沽，仲要調頭倒跌近四百點至

２８１６９，逼近返兩萬八關，預料後市魚缸都係繼續向下，或者喺兩萬八關口度上上落落。

行政會議通過中電（００００２）同港燈（０２６３８）新《發展計劃協議》，兩電准許回

報率由９﹒９９巴仙降至８巴仙。港燈董事總經理尹志田就表示，出年元旦起將加價６﹒８巴仙

，中電十月起亦加電費２巴仙，唔單止咁！未來五年電費仲預計會年年加添！

無論魚缸熊市又好，牛市又好，市民都係要用電，所以而家大跌市，相信兩電都唔會有資金

大舉離場。不過兩電同政府嘅新協議，令到准許回報率減少咗，不過呢個減少幅度相信對兩電派

息影響唔會太大。

兩者電費雖然有得年年加，但兩間公司各有優勢。中電市值超過２０００億，比港燈六百幾

億要多，而且中電業務遍及中國、澳洲、印度，以至台灣，同港燈主打香江孖屐相比，收入來源

多好多。不過中電由於唔係以商業信託方式成立，所以派息方面靈活Ｄ，但亦無咁穩定。如果唔

追求派息穩定嘅，中電業務增長潛力，長遠為股東創造更多價值。而港燈就因為係商業信託，將

收入作百分百派息，所以派息比中電吸引。

兩者都可以滿足到投資者唔同嘅要求，只係今日中電同港燈都炒起咗，建議等兩者分別回到

十天線，即８２﹒７５銀同７﹒５３銀先上車啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

