《傳聞》波士登（０３９９８）拓女裝品牌

《傳聞》波士登（０３９９８）昨日（４日）大跌市之中逆市上升近一成，以１﹒２５元收

市。據悉，波士登有大計，進一步擴大女裝品牌，並拓展童裝與戶外服裝，擴大市場份額，股價

回落至１﹒２元可低吸，不宜高追。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

