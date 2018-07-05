《傳聞》波士登（０３９９８）昨日（４日）大跌市之中逆市上升近一成，以１﹒２５元收
市。據悉，波士登有大計，進一步擴大女裝品牌，並拓展童裝與戶外服裝，擴大市場份額，股價
回落至１﹒２元可低吸，不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/07/2018 09:09
《傳聞》波士登（０３９９８）拓女裝品牌
《傳聞》波士登（０３９９８）昨日（４日）大跌市之中逆市上升近一成，以１﹒２５元收
市。據悉，波士登有大計，進一步擴大女裝品牌，並拓展童裝與戶外服裝，擴大市場份額，股價
回落至１﹒２元可低吸，不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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