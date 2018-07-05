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即市新聞

05/07/2018 09:07

《傳聞》基金續減倉藥業股計數，雨季來臨沽水泥股

　　《傳聞》港股尚未跌定，在中美貿易戰升級之下，基金持續減倉，增持現金比重，多個板塊
輪流沽售，藥業股也例外，藥明生物（０２２６９）昨日（４日）急跌５％，以７８﹒７元收市
，短期可能進一步下試７５元友持位。
　　另一方面近月內地水泥股亦大幅下跌，海螺水泥（００９１４）由近５０元急挫至昨日
（４日）的４１元。據悉內地雨季來臨，華東水泥需需求下降，月前創紀綠盈利未必能保持，海
螺短期可能下試４０元支持位，宜暫採觀望。
　　
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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