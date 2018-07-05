《傳聞》米技國際（０１７１５）孖展截止超購７倍

《傳聞》中國輻熱爐製造商及供應商米技國際（０１７１５）孖展截止，市場消息指，其錄

得超購７倍。

該股此前公布，招股價介乎０﹒３０元至０﹒３６元，發行３﹒７５億股，以中間價計算，

料集資淨額９４００萬元，預計７月１６日上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

