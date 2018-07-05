《傳聞》市場消息指，內地移動端直播平台映客互娛（０３７００）以３﹒８５元定價，為
招股價範圍３﹒８５元至５元的下限。
該股此前公布，計劃全球發售３﹒０２億股股份，其中包括香港發售股份３０２３﹒４萬股
及２﹒７２億股國際發售股份，每手１０００股，連同手續費，每手入場費為５０５０﹒４元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/07/2018 09:01
《傳聞》映客（０３７００）以３﹒８５元下限定價
《傳聞》市場消息指，內地移動端直播平台映客互娛（０３７００）以３﹒８５元定價，為
招股價範圍３﹒８５元至５元的下限。
該股此前公布，計劃全球發售３﹒０２億股股份，其中包括香港發售股份３０２３﹒４萬股
及２﹒７２億股國際發售股份，每手１０００股，連同手續費，每手入場費為５０５０﹒４元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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