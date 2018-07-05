《傳聞》九江銀行（０６１９０）以１０﹒６元低於中間價定價

《傳聞》市場消息指，九江銀行（０６１９０）以１０﹒６元定價，為招股價範圍１０﹒４

８元至１０﹒９６元中間價之下。

九江銀行此前公布將全球發售３﹒６億股，以每手２００股為單位進行買賣，預期下周二（

１０日）在主板掛牌上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

