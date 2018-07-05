《傳聞》中興通訊（００７６３）委任徐子陽為首席執行官

《傳聞》據《南華早報》引述市場消息人士報道，中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）委任徐子陽為首席執行官，徐氏原為中興電信雲及核心網產品總裁。另外

，中興目前擔任財務部門副總裁的李瑩，將接任首席財務官一職，而新任執行董事顧軍營將領導

公司的人力資源部門。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

