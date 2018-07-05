《魚缸博客》本地薑錢莊有加息概念，大新金融平絕街坊有望再向上

《魚缸博客》花旗國聽日（６日）開始就會向神州３４０億美金進口商品徵收２５巴仙關稅

，而神州因為時差嘅關係可能搶先一步向花旗國商品收關稅。花旗國總統侵侵早排講到明，若果

神州採取報復措施，花旗國勢必最高會對４０００億美金神州商品加徵關稅。若然侵侵真係咁做

，中美關係就真係凍過水，同埋侵侵一向都係找數真漢子，唔少缸友都會被侵侵嚇到，魚缸註定

暫時冇運行。

咁嘅情況下，揸「茄殊」點都安全過揸住成手蟹貨。不過，睇返今日（５日）個市，有好幾

隻本地薑一馬當先跑咗上嚟，大新「孖寶」大新金融（００４４０）同大新銀行（０２３５６）

一度爆升近一成同８巴仙，事關大新金融最新被細摩唱好，「他屐」由５６蚊升到去６０蚊，評

級就由「中性」升到去「增持」。

事實上，後市預期都會繼續風高浪急，預計有題材嘅股份都會率先成為缸友炒作嘅目標。本

地薑錢莊除咗派息較為豪爽之外，花旗國嗰邊已經進入加息周期，香江錢莊今年亦都有望加快跟

隨花旗國步伐，而香江銀行同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）有穩步上揚趨勢，錢莊淨息差擴大之下，利

息收入有望錄得增長。

大新金融目前嘅市帳率只有０﹒６５倍，市盈率更得３倍左右，幾乎平絕所有本地薑錢莊，

現階段都值得低撈。技術上，大新金融上個月跟隨大市急挫近一成，今日一支大陽燭升破咗條十

天線（４６﹒７４銀）同廿天線（４８﹒５４３銀），若後市能守穩十天線，有望挑戰今年高位

５３﹒６７銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

