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即市新聞

06/07/2018 09:03

《傳聞》上石化（３３８）加力海外，閱文（７７２）炒擴版權改編


　　《傳聞》上海石化（００３３８）股價抗跌力強，昨日（５日）以４﹒６９元收市，上升５
仙。據悉上石化力拓海外市場，開拓塑料與化纖新市場，成為業務發展新亮點。上石化短期可望
繼續跑強，在４﹒５元至４﹒６元可收集。
　　另一方面，閱文（００７７２）股價在７０元的支持頗強，昨日（５日）逆市上升２﹒１５
元，以７４﹒９元收市。據悉，閱文正在加大版權改編力度，投資電視與網絡劇，有利業務保持
增長，可在７０元邊緣可低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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