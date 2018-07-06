《傳聞》沙特阿美上市安排遭暫停

《傳聞》外地傳媒引述消息人士報道，沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美的上市工作已經停

頓下來，當地一名官員更表示，當地政界已對沙特阿美上市不抱任何期望。

沙特阿美暫未向外媒回應查詢。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

