《傳聞》滬江教育科技擬在港上市，集資最多５億美元

《傳聞》內地互聯網教育平台滬江教育科技計劃在港上市，集資５億美元。聯席保薦人為海

通國際及招銀國際。

滬江教育科技自營網校向用戶提供近２０００個互聯網課程，包括語言、職業技能、文化與

科學等。另外，２０１６推出的ＣＣｔａｌｋ平台，於２０１７年已有超過２３０萬活躍用戶，

當中逾２５萬個為付費用戶。

該公司去年虧損增加至５﹒３７億元（人民幣﹒下同），２０１６年為虧損４﹒２２億元；

收益５﹒５５億元，按年增６３﹒４１％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

