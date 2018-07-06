《傳聞》內地互聯網教育平台滬江教育科技計劃在港上市，集資５億美元。聯席保薦人為海
通國際及招銀國際。
滬江教育科技自營網校向用戶提供近２０００個互聯網課程，包括語言、職業技能、文化與
科學等。另外，２０１６推出的ＣＣｔａｌｋ平台，於２０１７年已有超過２３０萬活躍用戶，
當中逾２５萬個為付費用戶。
該公司去年虧損增加至５﹒３７億元（人民幣﹒下同），２０１６年為虧損４﹒２２億元；
收益５﹒５５億元，按年增６３﹒４１％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
06/07/2018 15:15
《傳聞》滬江教育科技擬在港上市，集資最多５億美元
《傳聞》內地互聯網教育平台滬江教育科技計劃在港上市，集資５億美元。聯席保薦人為海
通國際及招銀國際。
滬江教育科技自營網校向用戶提供近２０００個互聯網課程，包括語言、職業技能、文化與
科學等。另外，２０１６推出的ＣＣｔａｌｋ平台，於２０１７年已有超過２３０萬活躍用戶，
當中逾２５萬個為付費用戶。
該公司去年虧損增加至５﹒３７億元（人民幣﹒下同），２０１６年為虧損４﹒２２億元；
收益５﹒５５億元，按年增６３﹒４１％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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