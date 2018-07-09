《傳聞》東陽（０１５５８）拓病毒與糖尿病新藥

《傳聞》東陽光藥（０１５５８）上周五（６日）勁升７％，重上４０元水平。據悉，東陽

積極研發新藥產品，力攻抗病毒與糖尿病藥物，支持股價強力反彈，預期股價在３８元至４２元

仍會有好淡爭持，宜在３８元至３９元低位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

