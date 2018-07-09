《傳聞》工行（１３９８）、摩通考慮收購德銀股份

《傳聞》外地傳媒引述駐法蘭克福投銀人員的猜測報道，德意志銀行市值下滑引發其競爭對

手的興趣。摩根大通正考慮出手收購德銀股份，因為英國脫歐後，法蘭克福的重要性將上升；工

行（０１３９８）據稱也有意向。

摩根大通駐倫敦發言人向外媒否認報道；德銀和工行均不予置評。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

