《傳聞》小鵬汽車洽談籌不超過７億美元

《傳聞》市場消息指，小鵬汽車在洽談向阿里巴巴和其他投資者籌資６億至７億美元，而公

司的估值接近４０億美元。

小鵬汽車發言人拒絕向外媒就籌資計劃置評。

於今年初，小鵬汽車已獲阿里巴巴１富士康及ＩＤＧ資本聯合投資２２億元人民幣，完成Ｂ

輪融資。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

