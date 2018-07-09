《傳聞》市場消息指，小鵬汽車在洽談向阿里巴巴和其他投資者籌資６億至７億美元，而公
司的估值接近４０億美元。
小鵬汽車發言人拒絕向外媒就籌資計劃置評。
於今年初，小鵬汽車已獲阿里巴巴１富士康及ＩＤＧ資本聯合投資２２億元人民幣，完成Ｂ
輪融資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/07/2018 09:01
《傳聞》小鵬汽車洽談籌不超過７億美元
《傳聞》市場消息指，小鵬汽車在洽談向阿里巴巴和其他投資者籌資６億至７億美元，而公
司的估值接近４０億美元。
小鵬汽車發言人拒絕向外媒就籌資計劃置評。
於今年初，小鵬汽車已獲阿里巴巴１富士康及ＩＤＧ資本聯合投資２２億元人民幣，完成Ｂ
輪融資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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