《傳聞》復星擬購印度格倫馬克製藥附屬公司

《傳聞》據外國網媒《Ｍｉｎｔ》引述市場消息人士指出，復星國際（００６５６）及私募

基金凱雷、Ａｄｖｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，正在分別洽購印度格倫馬克製藥公司

（Ｇｌｅｎｍａｒｋ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ）旗下活性藥物成分（ＡＰＩ）業務的

主要股份，交易價預計超過１５０億盧比（約１７﹒２８億港元）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

