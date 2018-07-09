《傳聞》據外國網媒《Ｍｉｎｔ》引述市場消息人士指出，復星國際（００６５６）及私募
基金凱雷、Ａｄｖｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，正在分別洽購印度格倫馬克製藥公司
（Ｇｌｅｎｍａｒｋ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ）旗下活性藥物成分（ＡＰＩ）業務的
主要股份，交易價預計超過１５０億盧比（約１７﹒２８億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/07/2018 11:24
《傳聞》復星擬購印度格倫馬克製藥附屬公司
《傳聞》據外國網媒《Ｍｉｎｔ》引述市場消息人士指出，復星國際（００６５６）及私募
基金凱雷、Ａｄｖｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，正在分別洽購印度格倫馬克製藥公司
（Ｇｌｅｎｍａｒｋ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ）旗下活性藥物成分（ＡＰＩ）業務的
主要股份，交易價預計超過１５０億盧比（約１７﹒２８億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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