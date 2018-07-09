《傳聞》市場消息人士指出，弘陽地產（０１９９６）上市定價為２﹒２８元，為招股價範
圍２﹒１８至３﹒１８元之接近下限水平，相當於２０１８年預測市盈率４﹒０８倍，集資
１８﹒２億元。
該股每手１０００股，預期在本周四（１２日）在聯交所主板買賣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/07/2018 11:40
《傳聞》弘陽地產（１９９６）定價２﹒２８元，近招股價範圍下限
《傳聞》市場消息人士指出，弘陽地產（０１９９６）上市定價為２﹒２８元，為招股價範
圍２﹒１８至３﹒１８元之接近下限水平，相當於２０１８年預測市盈率４﹒０８倍，集資
１８﹒２億元。
該股每手１０００股，預期在本周四（１２日）在聯交所主板買賣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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