《傳聞》弘陽地產（１９９６）定價２﹒２８元，近招股價範圍下限

《傳聞》市場消息人士指出，弘陽地產（０１９９６）上市定價為２﹒２８元，為招股價範

圍２﹒１８至３﹒１８元之接近下限水平，相當於２０１８年預測市盈率４﹒０８倍，集資

１８﹒２億元。

該股每手１０００股，預期在本周四（１２日）在聯交所主板買賣。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

