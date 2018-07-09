《傳聞》５１信用卡（０２０５１）以８﹒５元下限定價

《傳聞》市場消息指，５１信用卡（０２０５１）以８﹒５元下限定價，其招股價範圍原介

乎８﹒５元至１１﹒５元，籌集約１０﹒１億元。

５１信用卡全球發售股份１﹒１９億，預期本周五（１３日）聯交所主板買賣。該股每手

５００股為買賣單位，入場費約５８０７﹒９港元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

