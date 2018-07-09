《傳聞》中國華融重組海外業務，目標減少５０％員工相關成本

《傳聞》外電引述知情人士指出，中國華融（０２７９９）計劃重組海外業務，目標是減少

５０％以上香港及其他境外地方的員工相關成本，而中國內地員工不會受到影響。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

