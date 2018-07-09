《魚缸博客》小米（１８１０）海外市場及消費物聯網看俏，吼長線

《魚缸博客》今朝（９日）魚缸大力反彈約五百幾點，而萬眾期待嘅小米（０１８１０）終

於上場，聽聞今朝喺聯交所交易大廳中，仲擠滿小米員工，現場好不熱鬧。不過小米一如預期無

力彈高，仲一度低見１６蚊。雖然午收前曾力挽狂瀾，掂番１７銀招股價，但其實小米仍吸引咗

索羅斯等大投資者認購，究竟小米有咩值得投資者買佢呢？

根據財務報表，小米收入主要分為三部分，當中最大佔比嘅就係手機業務，佔比達七成。其

次就係物聯網生活消費產品以及互聯網服務，佔比分別達２１巴仙以及近９巴仙。不過買小米，

就唔係只關注喺內地嘅手機業務表現，事關神州智能手機出貨量下滑，國內手機市場競爭激烈，

小米並無明顯優勢。反而小米嘅手機營收，有一半以上係來自國際孖屐，當中印度係最重要嘅孖

屐，佔據了印度超過三成的市場佔有率，排喺第一名。

另外，有時經過旺角小米門店，就會見到小米另一個特點，就係佢唔單只賣手機，而且仲賣

埋其他用品，好似小米音箱、智能飯煲、智能電燈以及掃地機器人等。呢Ｄ都屬於消費級Ｉｏｔ

物聯網業務嘅範疇，係小米另一個增長點。因為小米手機嘅營收貢獻過去幾年下降咗，近幾年由

８０巴仙跌到６８巴仙，但消費物聯網就錄爆發式增長，喺今年首季按年增８５巴仙，佔營收達

２２巴仙。

小米自己都話，佢哋係一家以「手機」、「智能硬件」同「ＩｏＴ平台」為核心嘅互聯網公

司。今次集資額當中，有三成用於智能手機、電視、電腦、人工智能音響等物聯網相關連接產品

嘅開發，三成又用於擴大強化物聯網業務，即可謂一共有六成係投放於同物聯網業務增長有關嘅

業務。而原來全球消費級物聯網行業中，小米市場份額有１﹒９巴仙，其後嘅亞馬遜、蘋果、谷

歌、三星，佔比都少過小米，亞馬遜係四者當中最多，佔比達１﹒２巴仙。而連埋小米五家大公

司喺全球市場份額佔比都唔夠６巴仙，可見發展空間係好多嘅，但物聯網業務就要時間去實現盈

收。

所以缸友如果想買小米，係要以長線心態為主，初步投入金額唔需要太多，靜待小米將來點

樣發展國外業務同物聯網業務！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

