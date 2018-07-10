《傳聞》受世界盃帶動，據悉今年內地彩電銷售表現不俗，有望錄得增長，其中ＴＣＬ電子
（０１０７０）的ＬＣＤ彩電增長可達到雙位數增長，昨日（９日）股價急彈０﹒３元，以
３﹒８元收市，但預期在４元阻力不輕。
另一方面，申洲（０２３１３）昨日（９日）急升７％，以９８元，短期有望再試１００元
大關。據悉，申洲計劃進一步擴大東亞南成衣生產線，包括越南與柬埔寨等市場，有利降低生產
成本，維持業務毛利。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/07/2018 09:10
《傳聞》ＴＣＬ電子炒彩電銷售增，申洲擴東南亞生產線
《傳聞》受世界盃帶動，據悉今年內地彩電銷售表現不俗，有望錄得增長，其中ＴＣＬ電子
（０１０７０）的ＬＣＤ彩電增長可達到雙位數增長，昨日（９日）股價急彈０﹒３元，以
３﹒８元收市，但預期在４元阻力不輕。
另一方面，申洲（０２３１３）昨日（９日）急升７％，以９８元，短期有望再試１００元
大關。據悉，申洲計劃進一步擴大東亞南成衣生產線，包括越南與柬埔寨等市場，有利降低生產
成本，維持業務毛利。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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