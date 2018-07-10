《傳聞》勝利證券（０８５４０）公開發售超購５倍

《傳聞》市場消息指，香港綜合證券經紀商勝利證券（０８５４０）公開發售錄得５倍超額

認購。

該股此前已公布，招股價範圍介乎１﹒０６元至１﹒４４元，入場費２９０９元，將於下周

一（１６日）上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

