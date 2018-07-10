《傳聞》中國要求國家媒體軟化對特朗普批評

《傳聞》本地傳媒引用未具名大陸媒體消息來源報道稱，中國已就國家媒體如何報道美國總

統特朗普發出指示，要求國家媒體軟化對特朗普的批評，媒體被要求不要對特朗普使用激進語言

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

