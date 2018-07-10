《傳聞》據市場消息透露，平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）擬與其他投資者共同
競購泰邦生物集團，出價料高於中信資本開出的每股１１０美元、總估值３６億美元的收購價，
泰邦生物為中國綜合性血液製品生物製藥集團，其核心業務包括血漿採集、研發及產銷血液
生物製品。集團成立於２００２年，並於２００９年在美國納斯達克上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/07/2018 15:27
《傳聞》平保（２３１８）擬合資競購泰邦生物，挑戰中信資本出價
《傳聞》據市場消息透露，平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）擬與其他投資者共同
競購泰邦生物集團，出價料高於中信資本開出的每股１１０美元、總估值３６億美元的收購價，
泰邦生物為中國綜合性血液製品生物製藥集團，其核心業務包括血漿採集、研發及產銷血液
生物製品。集團成立於２００２年，並於２００９年在美國納斯達克上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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