《魚缸博客》達利食品（３７９９）貿易戰下防守力足，食品股首選

《魚缸博客》上個禮拜五（６日）花旗國終於向神州３４０億美金貨品徵收關稅，早排仲食

緊驚風散，怕侵侵會唔會突然間加碼，由３４０億美金升至去５００億美金以上。雖然最後侵侵

都冇咁做，中港魚缸過去兩日都彈返上嚟，但睇返升市嗰兩日嘅成交都唔夠千億銀，成交遠遠少

過跌市嗰幾日，睇怕魚缸都似係技術性反彈多ｄ。

既然魚缸後市唔係太穩陣，再加上貿易戰沒完沒了，揀返ｄ具防守性嘅股份似乎係一個較好

選擇，個別內需股就可以作為首選。達利食品（０３７９９）作為神州食品「孖屐」嘅後起之秀

，隨住近年產品創新同定位於年青族群，亦因此獲得「零食王」嘅外號，現時市值已經達到

８２４億銀，而神州餅乾一哥旺旺（００１５１）只有８６５億銀，兩者大有平分秋色之勢。

事實上，達利旗下產品亦都較旺旺多元化，前者目前主力糕點、薯片及功能飲料等產品，旗

下產品「達利園糕點」更穩佔神州糕點「孖屐」龍頭地位，「可比克薯片」都唔差，市佔率排行

第三，旺旺近呢幾年產品創新就略為欠奉，一直食老本依靠旺仔牛奶同米果產品。

早排就有幾間大行唱好達利，大和預計達利豆奶同糕點產品將會係２０１８至２０１９年度

收入增長引擎，盈利可以持續錄得１３至１９巴仙嘅按年增長率，加上２０１８至２０２０年度

派息前景穩定，預期達利估值可以重估，重申「買入」評級，「他屐」８﹒４２銀，認為現價

１５倍２０１９年巿盈率相對神州街坊嘅２３倍巿盈率，估值吸引。

走勢方面，即使上個月魚缸慘跌，達利表現仍然較為硬淨，全月無升跌，喺貿易戰醞釀底下

應有一定嘅防守力，可作為食品股嘅首選。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

