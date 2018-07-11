《傳聞》天倫燃氣（０１６００）昨日（１０日）股價急升，據悉集團持續拓展城市燃氣新
項目，帶動燃氣管道接駁保持雙位數字增幅，支持股價保持升浪。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/07/2018 09:01
《傳聞》天倫（０１６００）拓新項目
《傳聞》天倫燃氣（０１６００）昨日（１０日）股價急升，據悉集團持續拓展城市燃氣新
項目，帶動燃氣管道接駁保持雙位數字增幅，支持股價保持升浪。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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