《傳聞》天倫（０１６００）拓新項目

《傳聞》天倫燃氣（０１６００）昨日（１０日）股價急升，據悉集團持續拓展城市燃氣新

項目，帶動燃氣管道接駁保持雙位數字增幅，支持股價保持升浪。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

