《傳聞》外資抄底Ａ股，ＥＴＦ受捧

《傳聞》中美貿易戰未有嚇怕外國投資者，據聞連日有新資金流入Ａ股抄底，Ａ股ＥＴＦ如

安碩Ａ５０中國（０２８２３）成為吸納目標。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

