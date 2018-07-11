《傳聞》中美貿易戰未有嚇怕外國投資者，據聞連日有新資金流入Ａ股抄底，Ａ股ＥＴＦ如
安碩Ａ５０中國（０２８２３）成為吸納目標。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/07/2018 09:01
《傳聞》外資抄底Ａ股，ＥＴＦ受捧
《傳聞》中美貿易戰未有嚇怕外國投資者，據聞連日有新資金流入Ａ股抄底，Ａ股ＥＴＦ如
安碩Ａ５０中國（０２８２３）成為吸納目標。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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