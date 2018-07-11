《傳聞》「今日頭條」母企北京字節跳動考慮今年在港上市

《傳聞》據《華爾街日報》引述市場消息人士指出，北京字節跳動商討最早今年於香港上市

的，惟目前不清楚集資規模。據報，該公司ＩＰＯ中估值可能超過４５０億美元。

北京字節跳動發言人對該報表示，公司「目前沒有ＩＰＯ計劃」。

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建而成的算法，為用戶推薦個性化的新聞資訊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

