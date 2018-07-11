《傳聞》中國鐵塔押後至下周五起招股，集資規模１００億美元之下

《傳聞》消息指出，中國鐵塔（新上市編號：００７８８）將押後至下周五（２０日）起招

股，８月２日掛牌，而集資規模將縮減至１００億美元（約７８５億港元）之下。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

