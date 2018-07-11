《傳聞》市場消息指出，雅居樂（０３３８３）尋求四年期再融資貨款，在獲行使超額貸款
選擇權後，借額由１０４億元加碼至１２１﹒３億元，息率為香港銀行同業拆息或倫敦銀行同業
拆借利率加３９５點子。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/07/2018 14:46
《傳聞》雅居樂（０３３８３）再融資貸款加碼至１２１﹒３億元
《傳聞》市場消息指出，雅居樂（０３３８３）尋求四年期再融資貨款，在獲行使超額貸款
選擇權後，借額由１０４億元加碼至１２１﹒３億元，息率為香港銀行同業拆息或倫敦銀行同業
拆借利率加３９５點子。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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