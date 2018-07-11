  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/07/2018 14:46

《傳聞》雅居樂（０３３８３）再融資貸款加碼至１２１﹒３億元

　　《傳聞》市場消息指出，雅居樂（０３３８３）尋求四年期再融資貨款，在獲行使超額貸款
選擇權後，借額由１０４億元加碼至１２１﹒３億元，息率為香港銀行同業拆息或倫敦銀行同業
拆借利率加３９５點子。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道11/07/2018
【港樓演義之愈辣愈升】逆周期＋辣招密密推 供求錯亂覓地無果
中國故事11/07/2018
【京城近觀】跨界又來了 北京無印酒店開業
中國故事11/07/2018
阿里巴巴AI進軍時裝界　打通線上線下體驗
生財有道11/07/2018
業務創新具優勢 跌市撈中金
剖析天下11/07/2018
巴西經濟 重現強隊本色？
剖析天下11/07/2018
新政助行業 無懼貿易戰 燃氣股逆市可吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】世界盃《我是估波王》有獎遊戲 送HK$1,000運動禮券

【DIVA Channel】賞睇《嫲煩家族 3 走佬阿嫂》

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN