《傳聞》雅居樂（０３３８３）再融資貸款加碼至１２１﹒３億元

《傳聞》市場消息指出，雅居樂（０３３８３）尋求四年期再融資貨款，在獲行使超額貸款

選擇權後，借額由１０４億元加碼至１２１﹒３億元，息率為香港銀行同業拆息或倫敦銀行同業

拆借利率加３９５點子。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

