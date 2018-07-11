《魚缸博客》吉利今年銷售有望超額完成，２０蚊樓下抵買！

《魚缸博客》華爾街魚缸氣氛好，不過中美貿易戰個邊靜咗幾日之後，去到香江時間今朝

（１１日）又有新消息。花旗國就公布咗新清單，話要對中國２０００億美金嘅商品加徵關稅，

搞到本地魚缸低開成６６８點，報２８０１３點，好彩其後跌幅都縮咗些少，算係暫時守住兩萬

八。

魚缸又跌過，博客唔敢叫缸友們大量掃貨，不過若然真係要買嘅話，不妨諗諗砵砵車。呢班

街坊前排都一路跟住魚缸跌嫁喇，調整咗咁耐之後，價位都已經相對合理，借機會買少少都不為

過。

雖然長汽（０２３３３）有新消息，話要同寶馬合資生產電動車，不過可惜只係幫助佢今朝

彈高過一陣，好快就縮哂水。加上呢架砵砵車前排多次尋底，反彈嘅動力可能都唔太足夠。

博客始終都係較為睇好吉利（００１７５），全因為佢嘅數據夠哂靚仔。佢先前就公布，上

個月總銷量按年增加咗約四成半，至１２﹒８４萬部。而成個上半年嘅總銷量就有７６﹒６６萬

部，達到今年全年銷量目標嘅４９巴仙。若然繼續ｋｅｅｐ住呢個勢頭，相信今年絕對有機會超

額完成，中長線表現可以睇好。

依家呢架砵砵車就隨市去返２０蚊樓下，呢個價其實都算係相當抵買，有興趣嘅缸友唔好走

寶喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

