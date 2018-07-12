《傳聞》復興號需求大捧中車（１７６６）頤海（１５７９）擴分店

《傳聞》市場消息稱，配合內地高鐵發展，時速達到３５０公厘的復興號車需求大，相關招

標也將是提速，中國中車（０１７６６）昨日（１１日）逆市上升３仙，以６﹒７元收市，短期

在６元的支持力不弱。

另一方面，強勢股如頤海（０１５７９）在昨日大跌市中亦脫穎而出。據悉，「海底撈」火

鍋業務表現突出，將續擴展分店，對股價有支持作用，昨日以１６﹒５元收市，上升０﹒１元，

宜待股價回落至１４元至１５元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

