《傳聞》平保（０２３１８）續有分拆

《傳聞》市場消息稱，平保（０２３１８）分拆旗下業務上市陸續有來，進一步釋放公司價

值。平保股價在７０元以下有頗強的承接力，可作中長線投資。平保昨日（１１日）力守７０元

關，以７０﹒４元收市，下跌０﹒７元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

