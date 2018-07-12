《傳聞》市場消息稱，平保（０２３１８）分拆旗下業務上市陸續有來，進一步釋放公司價
值。平保股價在７０元以下有頗強的承接力，可作中長線投資。平保昨日（１１日）力守７０元
關，以７０﹒４元收市，下跌０﹒７元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/07/2018 09:16
《傳聞》平保（０２３１８）續有分拆
《傳聞》市場消息稱，平保（０２３１８）分拆旗下業務上市陸續有來，進一步釋放公司價
值。平保股價在７０元以下有頗強的承接力，可作中長線投資。平保昨日（１１日）力守７０元
關，以７０﹒４元收市，下跌０﹒７元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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