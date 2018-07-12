《傳聞》市場消息指，中國鐵塔（新上市編號：００７８８）將會在本月２６日登陸港股，
未來再到Ａ股上市。
目前，中國移動持股比例達３８﹒０％，是中國鐵塔的第一大股東，聯通持股比例為２８﹒
１％，中國電信為２７﹒９％，中國國新為６﹒０％。
昨日市傳中國鐵塔將押後至下周五（２０日）起招股，８月２日掛牌，而集資規模將縮減至
１００億美元（約７８５億港元）之下。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/07/2018 09:01
《傳聞》中國鐵塔本月下旬掛牌再研回Ａ
《傳聞》市場消息指，中國鐵塔（新上市編號：００７８８）將會在本月２６日登陸港股，
未來再到Ａ股上市。
目前，中國移動持股比例達３８﹒０％，是中國鐵塔的第一大股東，聯通持股比例為２８﹒
１％，中國電信為２７﹒９％，中國國新為６﹒０％。
昨日市傳中國鐵塔將押後至下周五（２０日）起招股，８月２日掛牌，而集資規模將縮減至
１００億美元（約７８５億港元）之下。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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