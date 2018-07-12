《傳聞》海航未交尾數，空巴延付Ａ３３０飛機

《傳聞》外電引述行業消息人士的信息以及對所停放飛機的觀察顯示，海航集團附屬公司數

個月來延遲付款，在出現延遲付款僵局後，空中巴士未向海航集團附屬公司交付價值超過１０億

美元的Ａ３３０客機。此事目前正在解決之中。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

