《魚缸博客》基建鐵路股價殘，中鐵建（１１８６）低吸博反彈

《魚缸博客》中港兩地魚缸噚日（１１日）又因為侵侵諗住再向神州２０００億美金商品徵

關稅，但呢次已經冇上次咁重傷，而神州好似揀啱時機，跌市後即刻發布「神州錢莊發展報告」

，話錢莊業會繼續維持良好嘅發展勢頭，資產質素亦都會繼續改善，加上憧憬阿爺會向花旗作出

反擊，錢莊Ａ仔同Ｈ仔今日（１２日）全線反彈，就連內險佬都坐埋順風車，撐起兩地魚缸表現

。

不過，中美貿易戰沒完沒了，最新有消息仲話，兩國政府高層暫時冇計傾，即係話「孖屐」

暫時好難見到兩國會有停戰嘅可能，所以只好揀返Ｄ同貿易戰冇太大關係嘅股份。部分基建鐵路

股近呢幾日有回勇之勢，中車時代（０３８９８）表現就最標青，喺上月底低見３６蚊後開始跳

彈床，暫時形成咗一條上升軌道。

其他街坊例如中交建（０１８００）、中車（０１７６６）同中鐵建（０１１８６）就仲未

跟得上，繼續喺低位徘徊。事實上，唔少基建鐵路股舊年到而家都跑輸唔少板塊，隨住貿易戰爆

發，對神州經濟可能會有負面影響，為咗挽救增長，神州下半年有好大可能會加大鐵路基建嘅投

資，而交通部日前都話，會加大貨運鐵路建設投入，到２０２０年，全國鐵路貨運量比２０１７

年增長三成，京津冀及周邊地區增長四成、長三角地區增長一成。

大和早排都唱好鐵路基建行業，話隨住ＰＰＰ項目舉措喺今年４月結束，估新定單會喺下半

年恢復增長，今年鐵路設備投資可以平穩增長，基建鐵路股有反彈空間。

中鐵建反彈之勢唔夠中鐵（００３９０）勁，大摩喺月初唱好佢上半年訂單可以增長一成至

一成半，估佢股價喺未來６０日內會有超過八成機會會上升，所以可以考慮喺現價吸納，「他屐

」可以上望上月高位８﹒８６銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

