《傳聞》Ｈ＆Ｈ（０１１１２）將推新配方奶粉

《傳聞》市場消息稱，中國嬰幼兒配方奶粉市場在新註冊制度下好轉，Ｈ＆Ｈ國際

（０１１１２）將推出嬰幼兒配方奶粉新產品，有助提高市場佔有率，昨日（１２日）股價反彈

３％，以５３﹒７５元，可在５１元至５２元水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

