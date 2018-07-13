《傳聞》市場消息稱，中國嬰幼兒配方奶粉市場在新註冊制度下好轉，Ｈ＆Ｈ國際
（０１１１２）將推出嬰幼兒配方奶粉新產品，有助提高市場佔有率，昨日（１２日）股價反彈
３％，以５３﹒７５元，可在５１元至５２元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/07/2018 09:10
《傳聞》Ｈ＆Ｈ（０１１１２）將推新配方奶粉
《傳聞》市場消息稱，中國嬰幼兒配方奶粉市場在新註冊制度下好轉，Ｈ＆Ｈ國際
（０１１１２）將推出嬰幼兒配方奶粉新產品，有助提高市場佔有率，昨日（１２日）股價反彈
３％，以５３﹒７５元，可在５１元至５２元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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