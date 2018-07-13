《傳聞》人行醞釀短期再降準

《傳聞》上証綜指昨日（１２日）急升２﹒１％，升上２８３７點，市傳人行醞釀短期進一

步降低銀行存款準備率，應對貿易戰，刺激內銀股反覆向好，中國建設銀行（００９３９）昨日

上升０﹒１元，以６﹒９５元收市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

