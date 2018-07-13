《傳聞》海航與空客展開談判，緩解逾期付款僵局

《傳聞》外電引述匿名知情人士報道，海航集團與空中巴士展開談判，以緩解逾期付款造成

的僵局。逾期付款問題導致客機交付暫停，兩家公司力爭達成協議，以允許至少交付部分停放的

飛機。

空客發言人對外電表示，與客戶的會談保密，有待客戶宣布交付計劃。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

