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即市新聞

13/07/2018 11:58

《魚缸博客》周大福（０１９２９）銷售能力佳，貿易戰下諗得過！

　　《魚缸博客》雖然呢排貿易戰困擾住缸友，但花旗股市間唔中仲有力破頂，噚日（１２日）
因Ｆａｃｅｂｏｏｋ、微軟同亞馬遜等科技股觸及紀錄高位，帶動納指創７８２３點收市新高，
花旗三大指數同時上升，香江喺未有特別壞消息出現時，魚缸今朝（１３日）表現亦唔錯。
　　當然，大家都知道貿易戰邊有咁快打完，為咗提防往後仲有相關嘅消息影響大市，缸友選股
方面，可以選擇一Ｄ同本地或神州消費性質嘅相關股。最近周大福（０１９２９）宣布，第一財
季神州同店銷售穩定增長４巴仙，港澳方面同店銷售增長２６巴仙。整體而言，公司香江嘅業務
表現較神州業務好，因為銷量上，港澳地區增長１３巴仙，零售值增長達２１巴仙，均比神州業
務要好。
　　大和同花旗都出嚟撐公司喎！花旗認為公司數據整體良好，營運邊際利潤亦將會改善。大和
則認為平均售價提升，令公司同店銷售上升，而公司喺神州開設嘅新店將成為神州孖屐零售銷售
價值增長嘅主要動力，兩間機構都畀咗「掃貨」評級周大福。周大福周息率都逾６厘，而六月時
已隨大市自今年高位回落超過２３巴仙，現價都抵買，缸友可以喺９蚊左右放心入市！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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