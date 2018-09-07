《傳聞》國美（００４９３）門店目標２０００間

《傳聞》市場消息稱，國美（００４９３）續拓展門數目，數年後在全國門店將由目前接近

１９００間增加至２０００間。不過，國美財務成本卻令人關注，昨日股價以０﹒７９元收市，

下跌１仙，短期股價續跑輸大市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

