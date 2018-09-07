《傳聞》貿易戰下資金沽匯控（５）微企信貸增買民行（１９８８）

《傳聞》匯控（００００５）股價走弱，昨日（６日）跌至６７﹒５元，下跌０﹒３元。受

累貿易戰，環球經濟減速，全球企業與國際貿易融資需求增長放慢，可能影響銀行股未來數季業

務，成為基金減持對象，匯控短期可能進一步向下尋底。

另一方面，市場消息稱，中國將有新舉措推動小徵企業信貸，預期民生銀行（０１９８８）

等金融機構將受惠小微企業信貸增長，昨日（６日）以５﹒５４元收市，沒有起跌，在５﹒２元

至５﹒３元水平，支持力料不弱。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

