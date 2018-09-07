《傳聞》保誠（０２３７８）獲准將大馬業務當地上市

《傳聞》根據媒體引述消息人士指，英國保誠（０２３７８）擬將其馬來西亞業務單位在當

地上市的計劃，已獲得馬來西亞證監局批准，集資額可能達７億美元（５４﹒６億港元）。消息

又指，保誠仍未決定是否推進有關上市計劃。

保誠於今年年初公布，擬將旗下英國及歐洲業務Ｍ＆Ｇ Ｐｒｕｄｅｎｔｉａｌ分拆，並會

在倫敦上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

