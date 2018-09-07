《傳聞》內地新媒體「３６氪」擬明年在港上市

《傳聞》根據媒體引述消息人士報道，內地新媒體「３６氪」擬於明年在香港上市。

目前「３６氪」旗下有三大業務，赴港ＩＰＯ或是旗下的傳媒業務「品新傳媒」和數據業務

「鯨準」。另外一塊眾創空間業務氪空間，則計劃後續赴美上市。

報道指，「３６氪」於２０１２年至２０１５年，獲得Ａ輪至Ｄ輪融資，估值一直上升。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

