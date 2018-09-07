《魚缸博客》貿易戰陰霾累跌三成，海爾有業績支持可博反彈

《魚缸博客》由於神州樓房孖屐發展同舊區改造項目放緩，加上花旗國施貿易戰新一輪關稅

好快出爐，當中好可能包括對神州進口嘅電器、傢俬等嘅貨品徵收額外關稅，令到海爾電器

（０１１６９）喺六月初至今，股價已經累跌超過三成。

睇返海爾嘅上半年業績其實一啲都唔失禮，盈利近１７億人仔增長咗２４個巴仙；收入錄得

４２３億人仔升１８個巴仙。而各個業務包括洗衣機、熱水器、渠道服務及物流收入都有雙位數

增長。

目前嚟講，提高關稅嘅清單仲未包含洗衣機、熱水器等產品，一旦宣布，海爾收入必然受到

影響。不過，海爾向花旗國出口嘅收入佔總收入比例不足１巴仙，貿易戰係味咁大影響，相信心

裡都有個底。

海爾主力耐用家電產品，新居入伙難免要更換電器，收入受樓市成交嘅影響更大。整體內房

股喺上月公布嘅中期業績不俗，銷售情況理想，若果下半年維持增長，相信成為海爾重要支持。

不過，神州樓市調控措施效果或者下半年逐漸顯現，到時對樓價抑或樓市成交影響較大，需要密

切留意。

買入策略方面，目前海爾跌穿５０天線（２２﹒６５８銀）、２０天線（２０﹒７８４銀）

同１０天線（２０﹒５９９銀），直至噚日（５日）低見１８﹒８６銀，創近一年新低，但今日

（６日）股價略見喘穩，回升１９﹒２２銀，後市博反彈首站可挑戰１０天線水平，新一輪貿戰

清單出爐之後，待大市消化消息，如股價仍然企穩，可試挑戰５０天線水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

