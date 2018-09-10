《傳聞共賞》海底撈招股價最高１７﹒８元，美團國際配售超購十倍

《傳聞共賞》海底撈香港招股價在１４﹒８０至１７﹒８０元

美團國際配售暫超購１０倍

有中小型銀行擬加紅簿仔息

中石化（００３８６）分拆將有眉目

比亞迪電子（００２８５）拓玻璃機殼市場

甲級商廈租金回軟沽太古地產（０１９７２）



《昔日傳聞》保誠（０２３７８）大馬業務當地上市獲得批准

內地新媒體「３６氪」擬明年赴港上市

國美（００４９３）門店目標２０００間

貿易戰下資金沽匯控（００００５）

小微企信貸增買民生銀行（０１９８８）

大連萬達集團打算降低對ＡＭＣ持股

「鏈家」擬籌資２０億美元，商談香港或美國ＩＰＯ

平保（０２３１８）炒分拆惹北水

紫光（００３６５）炒資產整合芬佬沽利率敏感股

中國線上汽車銷售網「團車網」擬最快今年美國上市

造船訂單回增中船防務（００３１７）借勢反彈

中航工業（００２３２）炒再注資

海底撈將於下周三起公開招股，集資１０億美元

物流地產開發商ＥＳＲ擬明年上市，集資１５億美元

深圳國際（００１５２）物色新物流園項目

粵投（００２７０）拓水資源業務

綠色動力（０１３３０）部署收購

中國華信洽售捷克資產予中信集團

ＴＣＬ電子（０１０７０）拓新業務

廣汽（０２２３８）發展無人駕駛

險企布局定息資產

日本政府研限制使用中興及華為電訊設備

復星國際洽購德國大型超市麥德龍股權，總值３９億

網龍（００７７７）炒推新遊戲

中國鋼鐵業大翻身買馬鋼（００３２３）

水泥價格高企落行海螺水泥（００９１４）

原奶價格跌定吼蒙牛（０２３１９）

騰訊持股蔚來汽車在港路演美國上市



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

