《傳聞》比亞迪電子（００２８５）上周五（７日）收復９元失地，上升近８％，以
９﹒１５元。據悉比亞迪電子力攻手機玻璃機殼市場，配合全球高端智能手機需求增加，預期在
９﹒５元至１０元區間會有一定阻力。
另一方面，本港二手樓業主開始減價，這股減風也蔓延至寫字樓市場。據悉，中上環甲級寫
字樓租金叫價也回軟。太古地產（０１９７２）上周失守３０元，以２９﹒５５元收市，預期在
２７元至２８元有不俗承接力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/09/2018 09:10
《傳聞》比亞迪電子炒拓玻璃機殼，甲級商廈租金回軟沽太古地產
《傳聞》比亞迪電子（００２８５）上周五（７日）收復９元失地，上升近８％，以
９﹒１５元。據悉比亞迪電子力攻手機玻璃機殼市場，配合全球高端智能手機需求增加，預期在
９﹒５元至１０元區間會有一定阻力。
另一方面，本港二手樓業主開始減價，這股減風也蔓延至寫字樓市場。據悉，中上環甲級寫
字樓租金叫價也回軟。太古地產（０１９７２）上周失守３０元，以２９﹒５５元收市，預期在
２７元至２８元有不俗承接力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
|剖析天下11/09/2018
新興市現10年最長跌浪
|剖析天下11/09/2018
日本央行 稱長時間內不加息
|FOCUS11/09/2018
【FOCUS】「股王」祭回購 散戶打不死？
|國際動態11/09/2018
瑞典執政黨得票僅41% 料懸峙國會組閣更難
|生財有道10/09/2018
【跌跌不休】港股下行風險高 沽出股票期貨對沖正股下跌風險
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰