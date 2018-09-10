《傳聞》比亞迪電子炒拓玻璃機殼，甲級商廈租金回軟沽太古地產

《傳聞》比亞迪電子（００２８５）上周五（７日）收復９元失地，上升近８％，以

９﹒１５元。據悉比亞迪電子力攻手機玻璃機殼市場，配合全球高端智能手機需求增加，預期在

９﹒５元至１０元區間會有一定阻力。

另一方面，本港二手樓業主開始減價，這股減風也蔓延至寫字樓市場。據悉，中上環甲級寫

字樓租金叫價也回軟。太古地產（０１９７２）上周失守３０元，以２９﹒５５元收市，預期在

２７元至２８元有不俗承接力。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

