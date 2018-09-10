《傳聞》有中小型銀行擬加紅簿仔息

《傳聞》港元同業拆息趨升，市場流動性吃緊，傳聞再有中小型銀行加紅簿仔利息，搶奪存

款資金，這對大銀行構成一定壓力。恆生銀行（０００１１）上周五（７日）險守２０３元

，短期不宜失守２００元的重要心理支持位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

