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即市新聞

10/09/2018 09:06

《傳聞》有中小型銀行擬加紅簿仔息

　　《傳聞》港元同業拆息趨升，市場流動性吃緊，傳聞再有中小型銀行加紅簿仔利息，搶奪存
款資金，這對大銀行構成一定壓力。恆生銀行（０００１１）上周五（７日）險守２０３元
，短期不宜失守２００元的重要心理支持位。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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